Investe l'amica dopo la lite: in cella per tentato omicidio

INVESTIMENTOROVIGO Tentato omicidio: questa la pesantissima ipotesi di reato contestata a un ragazzo nordafricano, poco più che ventenne, in stato di fermo per quanto accaduto alle porte di Rovigo nella notte di Santo Stefano, quando una giovane è stata investita a pochi passi dalla porta di un locale nella zona industriale, rimanendo ferita a una gamba.INDAGINI IN CORSOSi tratta di una vicenda sulla quale al momento molto appare ancora avvolto da un velo di mistero, anche perché né dalla Questura, né dalla Procura trapela alcun tipo di...