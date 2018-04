«Inutile negarlo, in paese c'è paura dopo questi fatti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Certo che la conosco, è una bravissima ragazza». Di più, però, sui dettagli della rapina e sulla 28enne che è stata minacciata e immobilizzata da tre persone travisate, il sindaco di Castelnovo Massimo Biancardi preferisce non dire. Quello che, però, non riesce a non trattenere è una sorta di sfogo su una situazione che, alla luce di quest'ultimo fatto insieme alla rapina dello scorso febbraio, può apparire quasi come emergenziale: «Castelnovo è un paese tranquillo, non è certo il Far West e non sarebbe nemmeno giusto che venisse...