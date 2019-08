Interspar e Alìper, saracinesche alzate ma solo dentro i centri commerciali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CHIUSURE DI FERRAGOSTOROVIGO Ferragosto, spesa mia non ti conosco. Nel giorno di festa per eccellenza dell'estate, la maggior parte dei centri commerciali e punti vendita della grande distribuzione organizzata di Rovigo e dintorni ha scelto di tenere abbassate le saracinesche e osservare il riposo. Giovedì, giorno segnato in rosso sul calendario e ricorrenza religiosa dell'Assunzione di Maria, i punti vendita nei quali i rodigini che non sono fuori città per le vacanze potranno fare la spesa si contano sulle dita di una mano. Per la...