INTERPORTOROVIGO Finora solo le aziende non inquinanti potevano insediarsi nell'area dell'Interporto, ma se approderà in aula la modifica alla quale sta lavorando la consigliere comunale Alba Maria Rosito anche quelle più pericolose potranno avviare la produzione.COMITATO IN ALLARMEA rivelarlo è il Comitato per la salvaguardia e la salute dell'ambiente di Borsea, Sant'Apollinare, Pontecchio e Bosaro, che vedono con terrore la possibilità di respirare sostanze inquinanti nelle proprie case. La consigliere di Presenza Cristiana Rosito, in...