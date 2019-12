CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INTERPORTONAVIGAZONE INTERNA, DOMANI IL PUNTO DELLA SITUAZIONE(F.Cam.) In quali acque si trova la navigazione interna? Per andare a fondo di un tema che ricopre un inevitabile interesse a Rovigo, anche se il passaggio dalla teoria alla pratica non è mai stato particolarmente fluido, domani mattina si terrà all'Interporto un convegno organizzato da Assonautica Acque interne Veneto ed Emilia, presieduta da Alba Rosito, già assessore e consigliere comunale a Rovigo. Fra gli interventi, quelli di Paolo Dal Buono, delegato nazionale di...