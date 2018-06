Interporto, meno vincoli per le aziende Rosito: «Escluse solo quelle inquinanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INTERPORTOROVIGO Nessuna preoccupazione per i residenti di Borsea, Pontecchio e Bosaro: la modifica dell'articolo 23 delle Norme tecniche urbanistiche dell'Interporto non permetterà in alcun modo di ospitare aziende inquinanti o pericolose. A dirlo è la consigliere comunale Alba Maria Rosito.«Me ne sto occupando io spiega la consigliere di Presenza Cristiana Già da molto tempo, in quella zona, indubbiamente non deve esserci alcun insediamento inquinante o pericoloso. Ma le norme, per come erano state fatte, hanno esagerato in un certo...