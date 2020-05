CONTROLLI

ROVIGO Forze dell'ordine impegnate in controlli a tappeto anche durante il fine settimana del primo maggio. Nell'ambito degli accertamenti per le misure legate al Covid-19, sono stati segnalati dalla Polizia 40 verifiche e 2 sanzioni nella giornata di giovedì, più 57 controlli e 8 sanzioni nella giornata del primo maggio. I carabinieri hanno sanzionato amministrativamente 7 persone.

In particolare, in via del Commercio a Rovigo è stata sanzionata un'intera famiglia di rumeni in strada e senza protezioni prescritte: a oggi non è possibile il ricongiungimento familiare in pubblico, da domani sarà possibile andare a trovare persone care ma individualmente e con mascherina e guanti o gel igienizzante.

SECONDE CASE

Altre sanzioni poi hanno riguardato le zone delle seconde case, specie lungo le località del litorale: l'ordinanza regionale stabilisce che è possibile lo spostamento individuale di persone nelle seconde case e per motivi di manutenzione.

Inoltre, la Guardia di Finanza ha fermato a Rosolina un ciclomotore a bordo del quale c'erano due uomini con residenza a Chioggia e con diversi precedenti per furto. Il conducente era privo di patente e il passeggero era senza casco.

Sono state contestate sanzioni per il codice della strada (5.110 euro di multa), il motorino è stato posto in stato di fermo e, infine, i due sono anche stati sanzionati per essere stati trovati in un comune diverso dalla propria residenza senza motivo legato al lavoro, salute o necessità (che prevede una sanzione da 533 a 4000 euro ciascuno).

R.Pau.

