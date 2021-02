IL PROGETTO

ROVIGO Sarà un momento di informazione, confronto e condivisione, l'incontro in programma mercoledì 3 marzo, alle 18 in diretta sulla pagina Facebook di Arcisolidarietà Rovigo. Un'occasione per presentare il progetto Shubh per l'integrazione dei rifugiati, ma soprattutto per porre le basi per i servizi e le opportunità che resteranno nel territorio. Con l'inaugurazione dell'Integracorner in vicolo Crocco a Rovigo, a metà febbraio hanno preso il via le attività del progetto Shubh per favorire l'integrazione sociale, lavorativa e abitativa dei rifugiati nel nostro territorio. Per partecipare basta collegarsi alla pagina Facebook di Arcisolidarietà Rovigo: www.facebook.com/arcisolidarieta.ro. Durante l'evento si potrà intervenire utilizzando i commenti o la chat della pagina. È anche possibile contattare prima gli organizzatori, per porre domande al moderatore, chiamando o scrivendo al numero di Zico: 331-7878566. Zico collabora al progetto a livello locale come partner operativo, curando la realizzazione di iniziative di promozione e informazione. Arcisolidarietà, invece, ne è la capofila a livello locale. Shubh è un progetto nazionale, sostenuto con il Fondo Asilo migrazione e integrazione (Fami) dell'Unione europea con il ministero dell'Interno.

