Integrare partendo dalla scuola

ISTRUZIONEROVIGO Anche quest'anno scolastico i professori in pensione tornano tra i banchi per aiutare con i compiti gli studenti stranieri. Lo faranno grazie ad Adotta uno scolaro, il progetto avviato nel 2005 per favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri che fino a oggi ha coinvolto quasi duemila studenti. In Provincia Lorenzo Ghezzi, l'insegnante-coordinatore del progetto per conto della Caritas, ha presentato ai referenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, i dettagli dell'iniziativa, facendo un bilancio...