INSOSPETTABILE ROVIGO Nella borsa della spesa della 62enne fermata per un normale

INSOSPETTABILEROVIGO Nella borsa della spesa della 62enne fermata per un normale controllo dei carabinieri a Canaro, due confezioni sottovuoto. Non cibi appena acquistati per il pranzo di Pasqua dell'indomani, ma ben due blocchi da un chilo ciascuno di hashish. Oltre a un grosso involucro di cellophane contenente più di un etto di cocaina e un barattolo di vetro dal tappo verde col logo Freshona, la marca di sottoli e sottaceti che si trova sugli scaffali della Lidl, dentro al quale, al posto dei cetriolini, erano stati stipati ben 9.500 euro...