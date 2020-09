ELEZIONI

ROVIGO L'amministrazione comunale di San Martino di Venezze ha realizzato quello che solo pochi altri comuni sono riusciti fare. I tre seggi del paese sulle sponde dell'Adige sono stati tutti traslocati all'interno del Forum civico, liberando così le scuole dall'invasione elettorale. «Ci siamo riusciti, sono molto felice - ha commentato il sindaco Vinicio Piasentini - abbiamo utilizzato i fondi dello Stato per l'emergenza sanitaria e abbiamo voluto consentire alle scuole di andare avanti con le lezioni, senza doverle interrompere a solo una settimana dall'inizio dell'anno. Questo risultato è il frutto del duro e intenso lavoro del mio Comune, di tutti i suoi dipendenti e dei dirigenti. A loro rivolgo il mio grazie più sentito. Ci siamo impegnati e ci siamo riusciti».

Il quarto e ultimo seggio, quello di Beverare, è rimasto all'ex scuola elementare, oggi sede del Centro di aggregazione. Gli altri comuni a esserci riusciti sono Castelnovo Bariano e Canaro. A ogni cittadino è stato spedito un tagliando adesivo di aggiornamento da applicare alla tessera elettorale.

Rovigo, al contrario, non ha potuto e i 56 seggi cittadini sono rimasti dove sono sempre stati. Il sindaco Edoardo Gaffeo non è riuscito nell'impresa di liberare le scuole, che ospitano circa il 90% delle sezioni elettorali di centro e frazioni.

SEGGI APERTI

Nel capoluogo, come nel resto della provincia, ieri i 275 presidenti di seggio hanno iniziato le operazioni di organizzazione della sezione. Sono stati aperti gli scatoloni, sistemate le schede, organizzati gli spazi e soprattutto i ruoli all'interno della piccola squadra che per ogni seggio si occuperà di dirigere le operazioni di voto e da domani alle ore 15.01, lo spoglio.

Dalla Prefettura hanno confermato che tutte le sezioni dei 50 comuni polesani sono partite regolarmente, allontanando le voci che dicevano potessero esserci delle assenze improvvise a cause dell'emergenza sanitaria. Gli aventi diritto al voto sono 200.832, le donne sono la maggioranza (103.087), circa 5.300 in meno gli uomini (97.745 uomini). Su 275 seggi, cinque sono ospedalieri.

Lo spoglio inizierà lunedì pomeriggio perché si vota sia oggi, dalle 7 alle 23, che lunedì dalle 7 alle 15. Prima saranno scrutinate le schede del referendum costituzionale, poi le schede per il rinnovo del consiglio regionale veneto. Lo spoglio delle Comunali di Villadose sarà martedì mattina.

Alberto Lucchin

