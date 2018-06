Insediati i seggi, oggi tre comuni al voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ELEZIONI COMUNALIROVIGO Poco meno di 28mila elettori polesani da questa mattina alle 7, fino alle 23, potranno scegliere chi vogliono come sindaco ad Adria, Porto Tolle e Trecenta.ELETTORIPer l'esattezza si tratta di 27.936 aventi diritto di voto (13.543 maschi e 14.393 femmine), divisi in 17.044 ad Adria (8.196 e 8.848), 8.504 a Porto Tolle (4.193 e 4.311) e 2.388 a Trecenta (1.154 e 1.234). Di questi, 43 sono i comunitari (23 e 57) suddivisi in 79 ad Adria (22 e 57) e uno a Porto Tolle (un uomo). La provenienza geografica di questi...