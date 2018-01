Inscena un finto suicidio in un video e si ritrova denunciato dai carabinieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEROVIGO Un colpo di pistola all'altezza del cuore e il corpo che si accascia. Tutto ripreso con il cellulare e trasmesso via Whatsapp. La giovane donna che ha visto le immagini di quello che aveva tutta l'aria di trattarsi di un suicidio avvenuto in diretta, sconvolta, ha subito chiamato i carabinieri. Fortunatamente si trattava solo una penosa messinscena dovuta a motivi passionali: l'autore del gesto, un 33enne che voleva dare dimostrazione della propria inquietudine sentimentale, si è trovato denunciato per l'ipotesi di reato di...