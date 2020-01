INQUINAMENTO

ROVIGO Dopo un sabato davvero pessimo per la qualità dell'aria rodigina, domenica in città la situazione è decisamente migliorata. L'allerta in centro, fino a giovedì, rimane però ancora alta. Persisterà infatti ancora per qualche giorno il semaforo arancione e il relativo blocco delle auto diesel Euro 4. La concentrazione di Pm10 registrata dalla centralina Arpav di ponte Marabin ieri si attestava intorno ai 50 microgrammi per metro cubo d'aria. Meglio rispetto ai 91 toccati sabato in centro, ma ancora troppo elevata per scendere al semaforo verde. Ieri è tornata sotto controllo anche l'atmosfera di Adria, dopo che venerdì e sabato la centralina aveva rilevato un'impennata del Pm 10 con, rispettivamente, 55 e 64 microgrammi per metro cubo, domenica scesi a 31.

ARIA PESSIMA

L'aria, insomma, in città continua ad essere mediocre, qualche giorno addirittura pessima, con i relativi rischi per la salute, in particolare, per bambini, anziani e chi soffre di patologie respiratorie. Nei prossimi giorni la situazione, a causa delle sfavorevoli condizioni del meteo, pare non sia destinata a migliorare. «Tra sabato e domenica in Veneto si è registrato un significativo calo delle concentrazioni di polveri sottili grazie al passaggio di una piccola depressione in quota che ha favorito un maggior rimescolamento sabato e un'attenuazione dell'inversione notturna tra sabato e domenica ha spiegato l'Arpav - Domenica, infatti, tutte le centraline della regione hanno fatto registrare concentrazioni inferiori al valore limite giornaliero, ad eccezione di Treviso e Padova, appena sopra la soglia». Con il ritorno al lavoro, ieri mattina, il numero di mezzi in circolazione è aumentato, così come la concentrazione del tanto temuto Pm10. A differenza degli altri centri veneti, Rovigo ha registrato proprio sabato un'impennata delle polveri a causa dell'alto numero di mezzi di residenti in circolazione durante tutta la giornata, molti dei quali probabilmente durante la settimana diretti verso la periferia o altre province per lavoro.

«Le condizioni atmosferiche, già da oggi (ieri per chi legge) sono ritornate poco dispersive ha fatto sapere l'Arpav - con alta pressione, senza precipitazioni e con venti in prevalenza deboli». E annuncia: «È previsto, quindi, nei prossimi giorni, un nuovo aumento delle concentrazioni». Il rischio dunque che anche a Rovigo possa scattare, se gli sforamenti supereranno 10 giorni consecutivi, il tanto temuto semaforo rosso con il conseguente blocco anche dei mezzi Euro 4 commerciali, è ancora molto alto.

ACCORDO DI BACINO

L'Accordo di Bacino Padano prevede infatti il rientro da una criticità superiore al livello verde nel caso si siano registrate concentrazioni inferiori al limite il giorno precedente a quello del bollettino e solo in presenza di condizioni atmosferiche dispersive. «Per questo fa sapere l'Arpav - fino a giovedì compreso vengono mantenuti sostanzialmente i livelli di criticità validi sino ad oggi».

I LIMITI

A Rovigo, dunque, persisterà il livello di allerta 1, come Venezia, Padova, Castelfranco, Mansuè, Mirano, San Donà, Piove di Sacco, Cittadella e Legnago. Semaforo rosso', invece, a Treviso, Vicenza e San Bonifacio. Permane quindi il divieto di circolazione agli autoveicoli, privati e commerciali, alimentati a benzina Euro 0 ed Euro 1, lo stesso per i diesel Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 e vetture private alimentate a diesel Euro 4. Se le concentrazioni di polveri sottili, dovessero bruscamente aumentare, a scattare, questa volta, sarà il semaforo rosso con i conseguente blocco dei veicoli commerciali Euro 4 alimentati a gasolio.

Roberta Merlin

