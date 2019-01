CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INQUINAMENTOROVIGO Capoluogo del Polesine a un passo dalla top ten in Italia, ma comunque all'undicesimo posto. Peccato che la classifica sia quella delle città più inquinate del nostro Paese e che, appunto, il trovarsi ai vertici di questa graduatoria porti ben poco lustro. Non solo delle polveri sottili, ma anche dell'ozono.RAPPORTO MAL'ARIAA mettere insieme i due dati è Legambiente, che nel dossier Mal'Aria di città 2019 sottolinea come «nel 2018 sono stati superati i limiti giornalieri previsti per le polveri sottili o per l'ozono in...