Inps, Rovigo esclusa dalle nuove assunzioni

NUOVE ASSUNZIONIROVIGO Rovigo e il Polesine fanalino di coda in Veneto: almeno stando a quanto deciso a livello nazionale e regionale per gli uffici Inps della provincia. Mentre in tutta Italia, Veneto compreso, saranno infatti assunti nuovi operatori nell'organico dell'Istituto di previdenza sociale, in Polesine le assunzioni previste sono zero. A lanciare il grido d'allarme sono le sigle sindacali del settore pubblico Fp Cgil e Fp Cisl, per voce dei rispettivi segretari Riccardo Mantovan e Michele Roveron, insieme alle Rsu della sede...