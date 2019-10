INNOVAZIONE ROVIGO Rovigo arriva ai vertici della stampa 3D grazie a una startup

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVAZIONEROVIGO Rovigo arriva ai vertici della stampa 3D grazie a una startup che ha lanciato una campagna di crowdfunding. Stiamo parlando di Desamanera, giovane azienda che produce stampanti 3D ceramiche per creare oggetti in pietra di grandi dimensioni con una tecnologia brevettata. Per finanziare lo sviluppo commerciale, la startup ha lanciato una campagna di equity crowdfunding sul portale Starsup con l'obiettivo di raccogliere 150 mila euro.RACCOLTA DI FONDIDesamanera, in quattro anni, ha sviluppato soluzioni tecnologiche proprietarie...