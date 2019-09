INNOVAZIONE ROVIGO CoopUp, definito come il luogo dell'innovazione cooperativa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INNOVAZIONEROVIGO CoopUp, definito come il luogo dell'innovazione cooperativa di Confcooperative, che a Rovigo ha la sua sede nello spazio di cooworking e di incubatore d'impresa in viale Porta Adige 45/G, sopra l'Alìper, lancia la nuova edizione di Idee in cantiere - Formazione per l'Avvio d'Impresa, con l'iniziativa Yes I start up, che si articola in un percorso di formazione e accompagnamento alla nascita di una nuova realtà imprenditoriale, sostenuta dai finanziamenti di Invitalia, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti...