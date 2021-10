Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INIZIATIVEROVIGO (E. Bar.) A piedi da Perugia ad Assisi passando per Rovigo per promuovere la pace. C'è anche il Comune di Rovigo, quest'anno, nel Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani che dal 1986 riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti umani, la solidarietà e la cooperazione. Con questa adesione il Comune di Rovigo si pone l'obiettivo di...