INIZIATIVE

LA CITTÀ RACCONTATA

CON UNA SERIE DI VIDEO

(R. Mer.) Riprendendo il progetto delle Cartoline di Natale da Rovigo dello scorso anno, nel 2021 Confcommercio vuole riproporre il viaggio virtuale all'interno dei luoghi più suggestivi del centro storico. Dalle attività del centro storico, agli allestimenti fino alle persone che vivono e frequentano la piazza durante gli eventi promossi dai Partner del Distretto del Commercio, saranno i protagonisti di alcuni video quest'anno ci sarà la collaborazione con l'Istituto Comprensivo Rovigo Due, scuola media convenzionato con il Conservatorio Venezze che fornirà le musiche che accompagneranno le immagini cittadine. Inoltre ci sarà la collaborazione con il giovane Gruppo musicale rodigino Not on Time, nato nel 2020 e composto da Aurora Manuela Bandinelli Rigobello ,Asia Butticè, Alessandro Paganini (batteria), Christian Furlan e Mattia Zampieri. Il viaggio virtuale permetterà di visitare i palazzi e le installazioni del centro sulle note dei brani All I want for Christmas (voce e strumentale a cura del Gruppo musicale Not on time riptide a cura del Gruppo musicale Not on Time e Last Christmas a cura della Scuola media convenzionata con il Conservatorio Venezze.

INIZIATIVE

LABORATORIO PER IMPARARE

GRAFITTI E MURALES

(E. Bar.) L'arte di graffiti e murales, a Rovigo, si impara attraverso un apposito corso. Ha preso il via ieri il primo laboratorio interamente dedicato alla street art e rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 12 e i 18 anni e alle famiglie. Si tiene due volte la settimana, dalle 14 alle 17 nella sala parrocchiale di Santa Maria delle Rose in via Gino Marchi, nel quartiere Commenda est. L'iniziativa, che punta a scatenare la creatività dei giovani e giovanissimi, si chiama H.U.M! - Hands Universal Meaning, è promossa dalla cooperativa sociale Porto Alegre e fa parte delle proposte del progetto Cedro Comunità educanti Rovigo, coordinato dal Comune e dalla cooperativa sociale Peter Pan, con unampia rete di oltre venti organizzazioni locali sia pubbliche che private, per offrire attività e servizi ai più giovani in città con particolare riguardo ai giovani e alle famiglie che vivono in situazioni di disagio.

APPUNTAMENTI

OSSERVATORIO APERTO:

VENERDÌ NASO ALL'INSÙ

(E. Bar.) Le meraviglie del cielo e dell'Universo spiegate dagli esperti del gruppo Astrofili polesani ed osservate, all'aperto, con i propri occhi ed il naso all'insù. Domani, alle 21, l'osservatorio astronomico Vanni Bazzan di Sant'Apollinare sarà aperto al pubblico per far conoscere ai visitatori i segreti della volta celeste. In caso di maltempo, l'attività di osservazione all'aperto sarà sostituita da mini-conferenze divulgative di astronomia e sulle attività del gruppo. L'ingresso è ad offerta libera. Prenotazione al 351 6819943 dalle 19 in poi.



