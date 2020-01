INIZIATIVA PER LE SCUOLE

ROVIGO C'è tempo fino a domani per aderire al concorso artistico Gabbris Ferrari, uomo di teatro, artista per il teatro, iniziativa indetta per la prima volta a Rovigo. Il concorso, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Banca del Monte di Rovigo e il Liceo Celio Roccati, è un'opportunità proposta agli studenti della provincia per avvicinare bambini e ragazzi all'arte consentendo loro di esprimere il proprio talento e utilizzando varie tecniche illustrative: pittura, scultura, grafica e fotografia. Il concorso è inserito in un più ampio progetto, ideato dal Liceo Statale Celio Roccati, che ha ottenuto, riconoscendone i meriti, il sostegno della Fondazione. Il comune intento dei due enti è quello di omaggiare e valorizzare la figura e l'arte del brillante ed eclettico artista rodigino, specie nel periodo in cui ha avuto incarichi pubblici nella sua città come assessore alla Cultura mentre valorizza la sensibilità artistica degli studenti.

COLLEZIONE DI OPERE

Il concorso costituirà anche un'ulteriore opportunità per dare risalto alla collezione delle opere di Gabbris Ferrari, consolidando nel contempo la cultura teatrale e la passione per il teatro nei ragazzi. Per iscriversi al concorso è sufficiente inviare alla Fondazione Banca del Monte di Rovigo, all'indirizzo fondazionemonterovigo@pcert.postacert.it, la Scheda di adesione scaricabile dal sito http://www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it/concorso-artistico-gabbris-ferrari/. I lavori, corredati di scheda di partecipazione, andranno poi consegnati alla sede di via de Gasperi 17 del Liceo Celio Roccati entro il 29 febbraio. Sono previsti riconoscimenti per i primi classificati. La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avrà luogo contestualmente al convegno Gabbris Ferrari: uomo di teatro, artista per il teatro che si terrà a Rovigo al Salone del Grano il 14 marzo. Il progetto gode del patrocinio del Comune di Rovigo e dell'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto sede di Rovigo. Per informazioni: 0425 422905, www.fondazionebancadelmonte.rovigo.it.

Sofia Teresa Bisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA