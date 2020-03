INIZIATIVA

OCCHIOBELLO L'amministrazione comunale di Occhiobello ha programmato una serie di interventi specifici di disinfezione e sanificazione dei luoghi di lavoro del Comune per implementare le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria Covid-19. Gli interventi saranno eseguiti tra venerdì e sabato marzo nella sede municipale, in sala consiliare, in biblioteca, nel magazzino, nella sede staccata di via Roma e nella delegazione di Santa Maria Maddalena.

PARCHI E GIARDINI

Nel frattempo, il sindaco Coizzi ha voluto rivolgersi ai cittadini riguardo alla decisione di chiudere parchi, giardini e aree verdi: «La decisione di chiudere parchi e giardini fino al 3 aprile, come ho avuto modo di spiegare, ricade su tutti - dichiara il primo cittadino -, ma è stato inevitabile visto il riunirsi di troppi gruppi al viale dei Nati e in altri giardini pubblici. Le persone devono stare a casa o, se escono, uscire da sole e mantenere la distanza sociale. Ogni forma di assembramento è vietata. Stiamo parlando di possibilità di contagio che dobbiamo in tutti i modi fermare, anche ricorrendo a strumenti più restrittivi che impediscano fisicamente l'entrata nei luoghi pubblici come parchi e giardini».

STOP AGLI INSULTI

In questi giorni infatti sono state molte le segnalazioni e le lamentele di alcuni cittadini su alcuni comportamenti fuori norma: «Leggo sui social interventi accaniti di persone insofferenti verso chi esce di casa per varie esigenze - continua il sindaco -. Le regole che si sono fatte viavia più stringenti è chiaro che vanno rispettate. L'ostilità non aiuta, l'insulto non contribuisce a raggiungere l'obiettivo comune che è superare al più presto questa emergenza. Esistono poche deroghe e le forze dell'ordine stanno facendo di tutto per fare rispettare i divieti, denunciando all'autorità chi non ha un motivo comprovato per uscire».

MESSAGGI AUDIO

Il sindaco annuncia anche che nei prossimi giorni ci sarà la possibilità di diffondere messaggi audio, tramite auto di servizio, per invitare le persone a stare in casa.

Jacopo Cavallini

