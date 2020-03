SERVIZI PORTA A PORTA

BADIA L'amministrazione comunale di Badia si dice pronta alla sanificazione delle strade e rinnova l'invito dei concittadini a restare a casa e a rispettare le regole per evitare il diffondersi del Coronavirus. «Abbiamo ricevuto il preventivo per il lavaggio delle strade e nei prossimi giorni andremo avanti con questa iniziativa fa sapere il sindaco Giovanni Rossi - Si tratta di un accordo che unisce i sindaci ed Ecoambiente». Rossi coglie l'occasione per ribadire l'impegno di Comune e volontari per cercare di ridurre le distanze con i cittadini in un momento in cui la gente è forzatamente costretta nelle proprie abitazioni. «Abbiamo dato il via al servizio dedicato alla consegna a domicilio di alimentari e farmaci. Per questo ringrazio coloro che si sono impegnati per questo progetto. Inoltre come amministrazione stiamo prendendo ogni decisione assieme alla Conferenza dei sindaci». Il sindaco rinnova l'appello a rispettare le misure messe in atto per cercare di arginare la diffusione del virus, a maggior ragione dopo la conferma di una persona contagiata nel centro altopolesano e le decisioni assunte pochi giorni fa: la chiusura di tutti i cimiteri comunali e lo stop dei mercati settimanali del mercoledì e venerdì. I controlli da parte delle forze dell'ordine verranno intensificati. Ricorderemo ai badiesi l'importanza di restare a casa: passerà un'auto con altoparlante per invitare la cittadinanza a rispettare i divieti e rimanere nelle proprie abitazioni. Per quanto riguarda i parchi cittadini non è mia intenzione procedere con delle chiusure, il parco Munari non ha recinzioni e non mi pare che la situazione richieda un intervento, anche perché resta fermo il fatto che non si deve restare all'aperto. Quanto alle passeggiate si possono fare attorno alla propria abitazione, ma bisogna capire che non ci si deve allontanare. Rispetto alla situazione dei contagiati nel Comune, il primo cittadino non ha al momento aggiornamenti. «Ogni nostra informazione avviene dopo aver avuto le opportune conferme e così abbiamo fatto anche per il caso della persona contagiata. La notizia ci è arrivata lunedì poco prima delle 18. E prontamente ne abbiamo dato evidenza sul sito comunale. Così faremo anche in futuro. Se ci saranno novità sarà mia cura darne comunicazione il prima possibile».

F. Ros.

