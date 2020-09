PORTO VIRO

Inizieranno domani i lavori di manutenzione straordinaria sul ponte di Fornaci. Il manufatto, posto lungo la strada provinciale 8 tra i comuni di Porto Viro e Loreo sul Po di Levante, è stato infatti inserito nel primo lotto di lavori finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la messa in sicurezza dei ponti nel bacino del grande fiume, per un intervento che secondo i tecnici del servizio manutenzione strade provinciali, comporterà una spesa di 70mila euro. La Provincia, dopo aver sottoposto il ponte a verifica strutturale e alle prove di carico, nel dicembre scorso aveva imposto alcune limitazioni al traffico pesante, fissando un limite di portata di 44 tonnellate, il divieto di fermata e la distanza minima di 50 metri tra gli autocarri.

L'INTERVENTO

L'intervento di manutenzione straordinaria al via, vedrà la pulizia dalle ramaglie spontanee sul terrapieno e ai lati del manufatto; la rimessa in pristino degli embrici esistenti per il deflusso delle acque meteoriche delle scarpate; la sistemazione dell'abbassamento della massicciata stradale creatasi per tutta la lunghezza della strada; la sistemazione dei marciapiedi laterali del ponte e la sistemazione dei pannelli di protezione; il restauro o la ricostruzione di modeste porzioni di calcestruzzo armato su fondazioni a vista, travi e pilastri; interventi per la manutenzione degli scarichi delle acque meteoriche esistenti sui marciapiedi laterali dell'impalcato; l'impermeabilizzazione dell'impalcato del ponte previa fresatura dell'asfalto esistente e la successiva riasfaltatura; l'asfaltatura della rampa a valle del ponte in direzione Porto Viro fino alla fine della strada; la sistemazione o la riqualificazione di alcuni tratti delle barriere stradali esistenti; la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale per tutta la strada provinciale.

VIABILITÀ

I lavori che prevedevano una base d'asta di 54.872,45 euro, sono stata aggiudicati alla società cooperativa Consorzio contarinese escavi e trasporti per 47.721,17 euro, con un ribasso del 13,50%. La modalità dell'intervento prevede la chiusura parziale del ponte da lunedì 7 a sabato 19 o, comunque, fino al termine dei lavori, con l'istituzione di un senso unico alternato che verrà regolato da un impianto semaforico o da movieri.

E. Gar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

