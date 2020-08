SCUOLE

ROVIGO Aule ampliate, entrata e uscita degli studenti scaglionati possibilmente utilizzando più ingressi. È il piano sul quale l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo sta lavorando con i dirigenti scolastici degli istituti della città e l'Ufficio scolastico provinciale, per permettere agli studenti polesani un ritorno tra i banchi in piena sicurezza, nel rispetto delle direttive ministeriali anti Covid.

Cartina alla mano, Tovo sta cercando di studiare, con la collaborazione dell'assessore ai Lavori pubblici e Viabilità Giuseppe Favaretto, la possibilità di utilizzare due ingressi per ciascun istituto, alcuni dei quali attualmente non utilizzati. Per esempio in via De Gasperi l'ipotesi è di aprire un accesso dell' Itis Viola dal lato di viale della Costituzione, mentre per i liceali del Celio-Roccati, da due anni collocati all'ex Marco Polo, i tecnici stanno studiando l'ipotesi di sfruttare due ingressi in modo da evitare il formarsi di assembramenti davanti al cancello principale in occasione dell'entrata e dell'uscita degli studenti. Per quanto riguarda le scuole del centro, sembra già fattibile l'utilizzo dell'ingresso da via Miani in modo da smistare il traffico di studenti e limitare il contatto tra di loro.

LE SOLUZIONI

«L'obiettivo - spiega Tovo - è quello di evitare ogni tipo di assembramento dentro e fuori le scuole, anche tra genitori stessi che accompagnano i bambini. Oltre ad assicurare il distanziamento in aula grazie a una serie di interventi strutturali nei singoli istituti, avviati in questi giorni, cercheremo anche di sfruttare tutte le opportunità presenti come l'utilizzo di ingressi separati per gli studenti, procedendo se necessario anche a piccole modifiche sulla viabilità e messa in sicurezza dei punti di smistamento del traffico duranti gli orari di uscita ed entrata».

Sul fronte degli interventi strutturali, i cantieri sono partiti alle medie Parenzo e alle scuole di Grignano e proseguiranno fino a settembre anche negli altri plessi, al fine di assicurare la ripresa scolastica in aule più ampie a garanzia del distanziamento di almeno un metro tra ogni banco. Restando in tema di sicurezza degli studenti, il Comune sta elaborando il progetto della pista ciclabile in via De Gasperi, strada che ospita un istituto tecnico e due licei, che ogni giorno vede centinaia di studenti e genitori affollare la strada, per tornare a casa in bici o per raggiungere a piedi la stazione delle corriere. In più occasioni i dirigenti scolastici hanno chiesto al Comune la messa in sicurezza della strada attraverso una pista ciclopedonale per evitare incidenti tra bici e auto che spesso si verificano nella zone delle scuole.

«L'assessore Favaretto - spiega il sindaco Edoardo Gaffeo - sta lavorando al progetto di una sorta di ciclabile in via De Gasperi, una terza corsia per le bici a doppio senso, prevista proprio nell'ultimo decreto Cura Italia realizzabile in quelle zona della città dove c'è un maggiore flusso di biciclette ed è necessario metterle in sicurezza».

Il decreto contiene due deroghe al Codice della strada in tema di corsie ciclabili e case avanzate agli incroci per incoraggiare l'utilizzo dei mezzi di trasporto sostenibili, esigenza diventata ancora più urgente in vista della riduzione della capienza dei mezzi pubblici che rende la città più trafficata da auto e bicicletta, in particolare in prossimità di scuole e uffici.

Roberta Merlin

