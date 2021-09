Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE DONNEROVIGO La libertà nella Kabul in mano ai talebani va di pari passo con la condizione nella quale vengono ridotte le donne. «Immagina spiega Monica Sandri - è come se a me e a te adesso dicessero: non puoi più uscire per andare a lavorare, non puoi usare il telefonino, puoi solo stare chiusa in casa e badare ai figli».Sì, perché fino al 15 agosto, le donne afghane vivevano una vita del tutto simile a quella delle donne...