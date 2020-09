LAVORO

ROVIGO Da un'emergenza all'altra. Quella sanitaria è tutt'altro che alle spalle. E già l'urgenza di riappropriarsi dei ritmi consueti di produttività e occupazione sta provocando un'altra emergenza legata alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La fretta di far ripartire l'economia potrebbe, come risultati dai primi dati sulla ripresa, far abbassare la guardia sulla salute e l'anti-infortunistica dei lavoratori. È l'allarme che ha lanciato il segretario generale della Cisl Padova Rovigo, Samuel Scavazzin, analizzando i dati dell'Inail sugli infortuni sul lavoro denunciati nei primi sette mesi dell'anno.

PREOCCUPAZIONE

«Con il blocco delle attività nel periodo di confinamento e la ripresa delle attività che è ancora parziale - spiega Scavazzin - si registra una netta diminuzione degli incidenti, tuttavia inferiore alle aspettative».

Da gennaio a luglio in Polesine sono state accolte 1.108 denunce di infortunio contro i 1.501 del 2019. In Veneto gli infortuni sono stati 33.078, il 27% in meno rispetto allo scorso anno. A livello nazionale, il numero degli infortuni sul lavoro denunciati nei primi sette mesi del 2020 è diminuito del 15,1% nella gestione industria e servizi, del 21,9% in agricoltura e del 62,8% nel conto Stato, quest'ultimo dato soprattutto per effetto dello smart working.

«A luglio, però - prosegue il segretario della Cisl - il calo degli infortuni diventa molto meno evidente, con già 173 incidenti, 18 in meno rispetto a luglio 2019, con un calo solo del 9 per cento. Va detto che i lavoratori effettivamente in attività sono ancora relativamente pochi».

Sia in Veneto che in Polesine molte aziende hanno rinnovato la domanda di cassa in deroga, tanto che da inizio emergenza sanitaria al 19 agosto, sono state inoltrate all'Inps quasi 70mila domande di cassa integrazione in deroga dalle aziende venete e oltre tremila per la provincia di Rovigo.

LEZIONE NON COMPRESA

«L'emergenza sanitaria - chiude con amarezza Scavazzin - avrebbe dovuto insegnarci a essere ancora più attenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Invece l'allarme è ancora alto. Un tema sul quale non va abbassata la guardia. Basti pensare che solo un mese fa ad Adria si è verificato un altro tragico episodio con esito mortale».

Vanno sostenuti, per il sindacalista, «la formazione costante e l'adeguatezza degli impianti e delle infrastrutture. Fattori di prevenzione principali contro gli incidenti sul lavoro».

