MORTI BIANCHE

ROVIGO Nel 2020 in Polesine fino allo scorso novembre sono state cinque le vittime sul lavoro, e in due casi la causa è stata l'infezione da Covid-19. A fare il punto sulle morti bianche in Veneto è l'Osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega engineering. È un quadro parziale, in attesa di essere completato con i dati relativi a dicembre, e nel confronto con lo stesso periodo del 2019 Rovigo resta al penultimo posto tra le province venete.

LA FOTOGRAFIA

Gli infortuni mortali totali, compresi quelli in itinere, erano stati quattro in Polesine nel 2019 (uno nel tragitto per o dal luogo di lavoro), e complessivamente sono saliti di una unità nel 2020, annata che in provincia ha sommato nella categoria in occasione di lavoro ben due morti che, come elemento di rischio specifico integrante l'occasione di lavoro, hanno avuto il Covid-19. A descrivere la nuova emergenza in regione è Mauro Rossato, presidente dell'Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega engineering di Mestre, sulla base dell'ultima indagine elaborata dal team di esperti dell'Osservatorio mestrino. I dati mostrano infatti un'evoluzione della mortalità sul lavoro legata anche alla pandemia di coronavirus, che nella categoria (assicurativa) degli infortuni sul lavoro è equiparata come causa virulenta a quella violenta. In tutto il Veneto nel 2020 le morti bianche sono state 81 tra gennaio e novembre.

QUADRO PREOCCUPANTE

Esistono due macro categorie di modalità di infortunio: in occasione di lavoro (59 morti in tutto il territorio regionale nel periodo considerato) e in itinere (22 morti). «E - spiega il team di esperti dell'Osservatorio sicurezza di Vega engineering - sono proprio gli infortuni mortali in occasione di lavoro a raccontare la nuova tragedia della regione e del Paese. Perché 10 dei 59 decessi in occasione di lavoro in Veneto sono dovuti al Covid-19».

«Sono anche queste le vittime - continua il team di esperti - che contribuiscono a far registrare un incremento della mortalità rispetto allo scorso anno del 13% in occasione di lavoro. Con punte di aumento del 175% a Venezia, del 71% a Treviso, del 67% Rovigo, dove fino allo scorso novembre l'infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro, è entrata per due volte nelle statistiche degli infortuni mortali».

I DATI DELLE DENUNCE

Il Veneto - prosegue l'Osservatorio sicurezza di Vega engineering - è la terza regione in Italia per numero di denunce di infortunio legate al Covid-19: ben 8.510, pari all'8,2% del totale nazionale mentre ai primi due posti ci sono Lombardia (30,5%) e Piemonte (14,8%). Nella graduatoria regionale delle morti sul lavoro il dato peggiore arriva da Verona con 23 infortuni mortali (8 dei quali verificatisi in itinere). Seguono Venezia con 15 morti bianche (4 infortuni in itinere), Treviso con 14 (2 in itinere), Padova con 11 (4 in itinere), Vicenza con 10 (3 in itinere), e infine Rovigo con 5 e Belluno con 3 (uno in itinere). I periodi di lockdown hanno influito, invece, sul dato degli infortuni mortali in itinere, visto che complessivamente la media della mortalità sul lavoro è passata da quasi 8 vittime al mese nel 2019 (7,91 con 87 vittime totali) a poco più di 7 nel 2020 (7,36 nello stesso periodo gennaio-novembre, per un totale di 81 decessi).

Il numero degli infortuni non mortali in Veneto da gennaio a novembre 2020 è 56.633. Va ricordato che la tutela Inail sussiste per i lavoratori dipendenti e assimilati (soci-lavoratori di cooperative e altri) che contraggono il contagio da Covid-19 in occasione di attività lavorativa compreso l'infortunio-contagio in itinere.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA