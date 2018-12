Influenza, scorte di vaccino esaurite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROVIGO L'incidenza dell'influenza è stata bassa finora in Polesine e rispecchia l'andamento della stagione passata. Non va sottovalutata, però, visto che la precedente, stimata inizialmente di intensità media, si era rivelata una delle più pesanti, col picco massimo in Veneto nella quarta settimana del 2018. «Non è in previsione l'acquisto di nuovi vaccini - spiega la dottoressa Giovanna Casale, direttrice del Servizio Igiene e Sanità pubblica dell'Ulss 5 - mentre stiamo dando altre dosi ad alcuni medici di base che hanno chiesto...