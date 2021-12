Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

APPUNTAMENTIROVIGO È tutto pronto in città per la tradizionale cerimonia dell'Infiorata che darà il via ufficiale al Natale rodigino. Questa sera, alle 18, nella ricorrenza dell'Immacolata Concezione, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla presenza del vescovo Pierantonio Pavanello e delle autorità cittadine, deporrà la consueta corona di fiori alla Madonna della Loggia di Palazzo Nodari, sede del municipio. Sempre oggi,...