Ci sarà tempo fino alle 11.30 del 19 agosto per iscriversi al corso di laurea triennale in infermieristica ad Adria. È disponibile sul sito web dell'università di Ferrara, facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione, e sul sito web del Comune di Adria, la brochure con l'offerta aggiornata del corso di laurea triennale in Infermieristica per l'anno accademico 2020-21 . Sono 89 i posti disponibili per le matricole. «Siamo felici che questo percorso formativo con l'ateneo di Ferrara e con l'Ulss 5, iniziato nel 2019, prosegua con successo anche quest'anno - afferma l'assessore all'Università Andrea Micheletti - stiamo lavorando con gli enti coinvolti per promuovere iniziative finalizzate alla conoscenza del corso, in modo da coprire anche quest'anno i posti disponibili».

Grazie alla convenzione tra l'università e l'Ulss, saranno garantite attività didattiche con docenti universitari e professionisti, l'organizzazione di attività pratiche e laboratoriali e periodi di tirocinio in strutture sanitarie secondo i requisiti della professione, al fine di garantire, al termine del percorso, l'immediata abilitazione. Novità per il prossimo anno accademico, sulla scorta di quanto messo in atto per rispondere all'emergenza Covid 19, sarà la previsione di una didattica mista, con contenuti fruibili anche a distanza.

«Un ringraziamento va all'università e all'Ulss - conclude il sindaco Omar Barbierato - con i quali si è instaurata fin da subito una proficua collaborazione. Sono sicuro che anche quest'anno la risposta a questo corso da parte dei giovani del Delta non mancherà, visto che offre sbocchi occupazionali».

