Infermieri e tutela della privacy: tutte le regole da seguire su internet

ORDINI PROFESSIONALIROVIGO Le novità sugli ordini professionali introdotte dalla legge Lorenzin e le nuove responsabilità dell'infermiere, anche in termini di social media, sono stati gli argomenti al centro del corso organizzato dall'Ordine delle professioni infermieristiche. Maggio è stato un mese ricco di appuntamento per l'ex collegio degli infermieri della provincia di Rovigo, tra impegni istituzionali, eventi rivolti alla cittadinanza e corsi di formazione. Fra i più rilevanti il corso di Educazione continua in medicina (Ecm), che si...