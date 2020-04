SINDACATI

ROVIGO Oltre al danno, che nel caso degli operatori sanitari è l'essere stati trovati positivi al virus ed essere stati posti in quarantena, c'è anche la beffa di non rientrare fra quanti beneficiano del bonus previsto dal Decreto Cura Italia, come indennità per il rischio contagio per tutti i dipendenti che sono andati a lavorare rischiando, appunto, di essere contagiati.

A segnalare l'anomalia è il segretario generale del sindacato la Uil Fpl di Rovigo Cristiano Maria Pavarin: «Angeli, eroi: così sono considerati gli infermieri gli operatori socio-sanitari, i tecnici e tutto il personale sanitario, nell'immaginario collettivo in questo periodo di emergenza sanitaria determinata dal Covid 19. Eppure, dopo il danno rappresentato dal rischio di chi è costretto a lavorare in corsia e spesso in carenza dei dispositivi di protezione individuale, gli stessi operatori della sanità che si stanno da due mesi prodigando si son visti recapitare la beffa: chi è stato costretto a casa, perché risultato positivo al Coronavirus, o messo in quarantena precauzionale, perché venuto a contatto col contagio durante il proprio lavoro, si è visto decurtare, nella busta paga di aprile, il famoso bonus cento euro, quello destinato a tutti i lavoratori italiani, di qualsivoglia appartenenza o categoria, che avessero svolto la prestazione lavorativa in sede nel mese di marzo.

Se è vero che la norma prevedeva un sistema di calcolo proporzionale ai giorni effettivamente lavorati, chiaramente questo rappresenta un vero scandalo, una sorta di presa per i fondelli nei confronti di chi sta rischiando la salute per svolgere attività lavorative ritenute fondamentali, legalmente indifferibili, dallo stesso Governo».

Il sindacalista è allibito da tale mancanza di sensibilità e dall'agire puramente burocratico in tale situazione. «Personalmente davo per scontato come questa pacca sulle spalle di cento euro potesse considerarsi indiscutibile a favore di chi è stato costretto ad assentarsi perché messo in quarantena per motivi di lavoro. Ora cercheremo di fare chiarezza cercando di capire da dove sia partita questa stortura interpretativa e di come sia potuto capitare ciò che sarà annoverato come una profonda mancanza di rispetto verso chi si è e si sta impegnando in prima linea per la salute di tutti».

