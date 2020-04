SANITÀ

ROVIGO Gli infermieri fanno quadrato e lanciano un monito: quello che è accaduto nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Rovigo, dove a oggi risultano contagiati 19 operatori dei 49 totali, 11 infermieri e 8 Oss, oltre a 26 pazienti su 36, non deve ripetersi. Un messaggio chiaro, coinciso e diretto che arriva dall'Ordine delle Professioni infermieristiche della provincia: «I dispositivi di protezione individuali devono essere una priorità, oltre che quantitativamente e qualitativamente adeguati affinché una situazione come quella drammatica e inqualificabile riscontrata nel reparto di Geriatria dell'ospedale di Rovigo si ripeta mai più».

GARANTIRE SICUREZZA

Uscendo dalla retorica che descrive il personale sanitario come angeli, quasi a dimenticare che si tratta di uomini e donne in carne e ossa, con famiglie e con paure, come tutti, con le quali ogni giorno fanno i conti silenziosamente, Marco Contro, presidente dell'Opi, rimarca come «quanto accaduto nel reparto di Geriatria dimostra e conferma che al personale deve essere garantito il diritto alla sicurezza. Giusto applaudire gli infermieri per il proprio impegno e la propria dedizione, ingiusto lasciarli in prima linea senza gli strumenti necessari a ridurre il rischio di contagio da Covid-19 o ammonendoli di usarli con parsimonia. Agire su un'efficace attività preventiva diviene essenziale per arginare la diffusività del virus».

PROTEZIONI

Contro sottolinea che «gli infermieri devono essere dotati delle protezioni adeguate. Parlare di parsimonia ora può avere conseguenze devastanti, in un contesto sanitario già duramente provato. Come ente che rappresenta circa duemila iscritti, esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza ai tanti, troppi colleghi contagiati, agli operatori sociosanitari, ai pazienti, a tutti i familiari interessati. Allo stesso tempo va il nostro totale sostegno al resto del personale fortunatamente non contagiato. Spesso ci si dimentica che dietro un singolo contagio da Coronavirus ci sono dei familiari a rischio con tutte le conseguenze che possono insorgere. E pure gli infermieri hanno dei propri cari che li aspettano a casa. Il rischio zero non esiste. Lo sanno bene i tanti professionisti contagiati e lo sanno bene i colleghi che hanno lavorato negli ultimi giorni con responsabilità e senza indugi, in situazioni precarie di emergenza con i pazienti della Geriatria risparmiati dal contagio. Esistono strumenti, però, per ridurre il rischio».

SERVONO RISPOSTE

Pur senza puntare il dito, l'Ordine degli infermieri chiede risposte. «Come in tutti i sistemi organizzati, quando si presenta una criticità, deve essere analizzato il problema che l'ha causata. Ci sono responsabilità che vanno chiarite a livello organizzativo. Domande cui devono seguire delle risposte. Per esempio, perché mancavano i Dpi adeguati prima e addirittura dopo la notifica delle positività? Come Ordine riteniamo encomiabile l'impegno professionale profuso da tutto il personale sanitario in prima linea in Geriatria. O meglio, l'unica linea».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA