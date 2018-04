Infermiera aggredita: «Episodio non isolato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIOLENZA IN OSPEDALEROVIGO L'episodio di violenza ai danni di un'infermiera accaduto nei giorni scorsi al pronto soccorso dell'ospedale di Rovigo non è isolato: si tratta di «una situazione ormai cronica», denuncia Marco Contro, presidente provinciale dell'Ordine delle professioni infermieristiche (Opi), e quindi «è giunto il momento di studiare azioni concrete per combattere queste violenze». L'Opi della provincia di Rovigo da tempo auspica delle azioni adeguate da parte delle aziende sanitarie locali per scongiurare il pericolo che...