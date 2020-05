INDUSTRIA DEL VETRO

BERGANTINO L'emergenza sanitaria globale di queste settimane, sia a livello nazionale che mondiale, non ferma la voglia di investire di Bormioli Pharma, che ha annunciato il rifacimento di uno dei tre forni dello stabilimento di Bergantino. Il progetto, da poco conclusosi con successo, posiziona il sito come uno dei centri più importanti per la produzione di vetro a stampo ad uso farmaceutico. L'investimento avviene poche settimane dopo l'acquisizione di GCL Pharma, azienda con sede a Vasto (Chieti), specializzata nella produzione di chiusure in plastica, gomma e alluminio per il packaging farmaceutico.

CRESCITA AZIENDALE

Un ulteriore segnale del percorso di crescita intrapreso dall'azienda. L'investimento, che ha visto un impegno finanziario di oltre 25 milioni di euro, ha prodotto un rilevante aumento sul potenziale produttivo del forno, andandone nettamente a migliorare la capacità e permettendo di sviluppare al meglio ulteriori futuri investimenti sul territorio polesano: «Il nuovo forno, estremamente moderno sotto diversi punti di vista, è stato progettato per garantire un'alta efficienza energetica e basse emissioni afferma Alessandro Gazzotti, operations manager di Bormioli Pharma Dal punto di vista tecnico, sono state installate macchine Is multicavità di ultima generazione. Inoltre, le macchine di ispezione sono dotate di una tecnologia full hd che garantirà un significativo miglioramento del livello di controllo sulla qualità».

NUOVO FORNO

Il rifacimento del forno di Bergantino, insieme agli investimenti (in parte conclusi, in parte attualmente in corso) per il rinnovamento dell'impianto di San Vito al Tagliamento (Pordenone), dimostrano come Bormioli Pharma voglia continuamente investire sulla propria piattaforma produttiva. Proprio grazie ai continui investimenti e agli 8 stabilimenti di cui Bormioli Pharma dispone, l'azienda è riuscita a garantire continuità delle forniture per i propri clienti e per tutto il mercato anche in questi mesi complicati, garantendo inoltre un'elevata flessibilità.

LA MANODOPERA

Nello stabilimento di Bergantino lavorano circa 350 dipendenti e vengono prodotti più di 1,8 miliardi di pezzi ogni anno. L'utilizzo di tecnologie avanzate, gli investimenti dedicati alla continua innovazione e i sistemi di miglioramento della qualità dei prodotti, dimostrano come lo stabilimento altopolesano (con il vicino magazzino a Melara) si caratterizzi come uno dei centri europei più importanti europei nel settore. Bormioli Pharma opera in stretta collaborazione con l'industria farmaceutica e con tutte le aziende che stanno lavorando per il futuro della salute a livello globale. In qualità di produttore di fama mondiale nel settore del packaging, l'azienda serve il mercato farmaceutico e biofarmaceutico con soluzioni complete, che includono flaconi in vetro e plastica, chiusure in plastica e alluminio e accessori. Ogni prodotto è una combinazione unica di studi rigorosi, tecnologie all'avanguardia, test avanzati, processi industriali e materiali di alto livello.

IL GRUPPO

Bormioli Pharma ha una presenza globale in oltre 100 Paesi, con più di 1.200 dipendenti e 8 stabilimenti in Europa specializzati nella produzione di imballaggi in vetro e plastica. Ogni anno l'azienda produce 6,5 miliardi di pezzi e nel 2019 ha registrato un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro. Come partner dell'industria farmaceutica, Bormioli Pharma investe e innova con un unico obiettivo: migliorare la vita delle persone. Proprio qualche settimana prima della chiusura delle scuole, lo scorso febbraio, lo stabilimento bergantinese aveva ricevuto una visita da parte della classe terza media dell'istituto comprensivo di Castelmassa, alla quale erano state presentate le attività produttive nel sito, con particolare riferimento al tema della sicurezza in un impianto industriale.

