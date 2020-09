ECONOMIA

ROVIGO Dopo nove estenuanti mesi di trattative, i sindacati Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil e Unionfood, Ancit e AssoBirra hanno raggiunto un accordo con le associazioni datoriali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale dell'industria alimentare 2019-'23. Questo, stando alle sigle sindacali, rappresentate da Stefano Laurenti (Cisl), Mauro Baldi (Cgil) e Andrea Padoan (Cisl), è il «frutto di un intenso lavoro delle parti firmatarie per garantire ai lavoratori una copertura contrattuale importante che consolida gli aspetti salariali e innova tanti temi normativi».

IMPRENDITORI SPACCATI

Ma le buone notizie terminano qui, perché a seguito dell'accordo tra le parti è nata una spaccatura interna all'associazione datoriale Federalimentare. Una parte delle 13 associazioni che la compongono hanno anche abbandonato il tavolo della trattativa. Una scelta, a detta dei sindacati, che risulta incomprensibile, dal momento che con le stesse parti sono stati concordati tutti i miglioramenti normativi e l'incremento del trattamento economico minimo. Unica differenza rispetto al contratto sottoscritto, sono l'incremento aggiuntivo di retribuzione di 13 euro lordi a carico delle aziende, a partire dall'aprile 2023.

LE AZIENDE

In provincia di Rovigo sono circa una cinquantina le aziende del settore, che coinvolgono un migliaio di addetti: nel Basso Polesine prevale la presenza del comparto ittico, mentre nel Medio-Alto le industrie si caratterizzano per la produzione conserviera, dolciaria, macinazione e lavorazione riso e cereali, bevande.

MOBILITAZIONE

I sindacati, vista la situazione, annunciano che protesteranno: «Avvieremo delle iniziative per coinvolgere i dipendenti, fare capire loro quale sia la situazione. Andremo anche con le bandiere sotto le imprese che non accettano di applicare il nuovo Ccnl», ha annunciato Laurenti della Cisl. «Durante il lockdown, non si sapeva come affrontare la situazione di questi lavoratori che hanno continuato a lavorare per fare arrivare sulle tavole i beni alimentari e noi ci siamo stati con le trattazioni sindacali» ha aggiunto Padoan sempre della Cisl.

A.Luc.

