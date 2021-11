Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA NOVITÀROVIGO Un riconoscimento che non è solo economico, ma anche dell'importanza del ruolo dei sindaci che con la pandemia, hanno confermato la propria insostituibilità, sorreggendo il peso di difficoltà epocali. È per questo che a conferma di come il vento politico sia mutato, è stato universalmente salutato con favore l'aumento delle indennità degli amministratori locali previsto nella bozza di Legge di bilancio varata dal...