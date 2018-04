Indagini a tutto campo anche nelle regioni limitrofe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE INDAGINICASTELNOVO BARIANO Un rapina a mano armata consumata in una casa in una posizione centrale è un fatto che, se da un lato non può non sollevare diffusa e profonda preoccupazione, dall'altro vede i carabinieri lavorare senza soste per cercare di risalire agli autori. Gli inquirenti sembrano avere in mano qualche elemento, ma il riserbo è altissimo e non trapela alcun tipo di aggiornamento. Come da prassi, circostanziati gli orari di arrivo e fuga dei malviventi, si sono andati a raccogliere i filmati delle telecamere di fronte alla...