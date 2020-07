CAMPAGNA DI PREVENZIONE

ROVIGO Solo la metà dei polesani interpellati dalla Croce Rossa ha accettato di sottoporsi al prelievo del sangue per la ricerca degli anticorpi del Covid-19. I prelievi effettuati nei 9 Comuni della provincia di Rovigo selezionati per l'indagine sierologica dell'Istat (Adria, Badia, Bosaro, Porto Tolle, Porto Viro, Stienta, Trecenta e Villadose) sono stati infatti 259, di cui 4 effettuati a domicilio dai volontari della Croce Rossa su un campione inizialmente preventivato di 508 persone di tutte le età, compresi i bambini.

SCREENING MINISTERIALE

L'indagine di sieroprevalenza dell'infezione da virus SarsCoV2, avviata lo scorso 25 maggio dal Ministero della Salute e dall'Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana, finalizzata a capire quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo Coronavirus, anche in assenza di sintomi, in Polesine ha avuto un discreto successo rispetto ad altre province italiane, dove l'adesione è stata spesso inferiore alle aspettative. Non è stato però facile per gli otto volontari del call center della Croce Rossa di Rovigo riuscire a convincere i polesani interpellati a sottoporsi al test: in molti, infatti, alla vista del numero della Croce Rossa non hanno risposto al telefono per timore di risultare positivi e ritrovarsi dunque per diversi giorni chiusi in casa, magari con le vacanze già prenotate. Altri invece hanno chiaramente rifiutato il prelievo per paura di perdere, dopo il lungo lockdown, altre ore di lavoro.

OLTRE DUEMILA CHIAMATE

Alla fine, il call center ha effettuato in provincia di Rovigo, in circa un mese, ben 2190 chiamate, oltre a ulteriori messaggi inviati per convincere i cittadini selezionati ad aderire al maxi-progetto sierologico. Solo però 259 persone si sono presentate all'appuntamento fissato al punto prelievo del proprio Comune di residenza per sottoporsi alla tanto temuta indagine del sangue, i cui risultati saranno resi noti nelle prossime settimane e che in Italia avrebbe dovuto coinvolgere ben 150mila persone. Gli esiti dell'indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l'analisi comparata con altri Paesi europei.

STUDIO SPECIFICO

Uno studio ad hoc verrà poi effettuato sul sangue polesano per analizzare la buona resistenza al virus dimostrata nei mesi clou della pandemia con un numero di contagi che, nel territorio rodigino, si è sempre mantenuto abbastanza contenuto. «Un ringraziamento particolare spiega il numero uno della Croce Rossa di Rovigo Alberto Indani va ai volontari impegnati nell'attività di indagine, oltre a medici e infermieri dei Centri prelievi, al laboratorio analisi dell'ospedale, così come al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ulss che si occupa di far pervenire a domicilio l'esito del test».

I RISULTATI

Nei prossimi giorni saranno disponibili i primi dati dell'indagine, che rivelerà quante persone sono risultate immuni al Coronavirus: polesani che, in pratica, si sono ammalati senza manifestare sintomi e che risultano immuni al virus.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

