VIABILITÀ

ROVIGO Incrocio pericoloso a Cantonazzo. A segnalarlo all'Amministrazione è il consigliere di minoranza Antonio Rossini. «Il crocevia, a seguito delle coltivazioni del campo adiacente, è particolarmente pericoloso per chi svolta a sinistra. A prova di ciò, sono successi ultimamente due lievi incidenti scrive Rossini all'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Favaretto - Le chiedo pertanto di valutare la possibilità di fare installare uno specchio, visto che ogni anno la problematicità si ripete».

Diversi residenti della zona avrebbero infatti segnalato al consigliere d'opposizione la pericolosa situazione della strada di Cantonazzo in direzione di via Ceresolo, dove le auto che devono svoltare a sinistra sarebbero totalmente private della visibilità. Non a caso, nei giorni scorsi, in quel punto si sono verificato due incidenti, fortunatamente senza conseguenze gravi, segno però che l'incrocio necessita di essere messo in sicurezza.

CANTIERI AL VIA

Nel frattempo, in questi giorni partiranno in città e nelle frazioni numerosi cantieri per la sistemazione delle strade più dissestate. Accanto alle due ditte incaricate dal Comune per la manutenzione straordinaria, saranno al lavoro anche due stradini che interverranno nei punti che necessitano di piccoli interventi di manutenzione ordinaria.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

