Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PETTORAZZA GRIMANI(G.Fra.) Pettorazza Grimani in festa, oggi, per il 97. anniversario dell'incoronazione della Madonna delle Grazie del santuario di Pettorazza Papafava e per i 500 anni dalla costruzione della prima chiesa di Papafava. L'incoronazione avvenne per mano del vescovo di Chioggia, Domenico Maria Mezzadri, il 7 settembre 1924. Da allora ogni anno viene celebrato l'anniversario, alla vigilia della festa della natività di Maria. La...