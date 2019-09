CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCONTRIROVIGO Sarà un ottobre ricco di iniziative quello proposto dal Gruppo Astrofili polesani al planetario civico di Roverdicré. Si partirà il 13 con Insieme al planetario', iniziativa che si protrarrà fino a maggio, dedicata a tutti i bambini dai 5 ai 13 anni, ogni seconda domenica del mese, alle 16. Il 13 ottobre si parlerà, quindi, di Cosa succede in cielo? Storie in movimento, in collaborazione con l'associazione Nossolar. Il 10 novembre sarà la volta di Draconidi vs Orionidi. Chi vincerà?; l'otto dicembre tutti al Christmas...