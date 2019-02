Incontri contro il bullismo e sulla gestione degli affetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTITUTO COMPRENSIVO 4ROVIGO Sono iniziati alle scuole secondarie delle primarie Riccoboni e Sante Zennaro, per le classi prime e seconde, gli incontri con educatori del Serd dell'Azienda sanitaria Ulss 5 che propongono il progetto Ragazzi On-line che ha come obiettivo lo sviluppo dell'attenzione e del senso critico rispetto a credenze e comportamenti abituali nell'utilizzo dei nuovi media, nonché stimolare la consapevolezza sui rischi della rete e prevenire comportamenti di cyberbullismo.Si tratta di lavori individuali, in piccolo e grande...