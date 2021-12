Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIA(G. Fra.) L'associazione Rem (Ricerca esperienza memoria) gioca la tripla coppia, sei scrittori per sei libri, proponendo a partire da oggi un ciclo di incontri dedicati a libri e autori pubblicati da Apogeo Editore. Gli autori racconteranno le loro opere, si confronteranno e dialogheranno in una partita a due e con un arbitro. Gli incontri si svolgeranno oggi, il 16 e il 21 dicembre, sempre alle 18, in sala Irene Federighi di palazzo...