VOLONTARIATO

ROVIGO Nell'anno scolastico più difficile di sempre, il Centro servizi volontariato è riuscito a incontrare 600 studenti in venti incontri sul volontariato come esperienza per i giovani. La chiusura delle scuole, a febbraio, ha messo il punto fermo al secondo semestre del progetto Volontariato: scuola di cittadinanza, avviato lo scorso autunno dal Centro servizi volontariato, dall'Ufficio scolastico e dalla Consulta provinciale degli studenti. Intensa, comunque, l'attività nella prima parte dell'anno, con circa 600 studenti incontrati nel corso delle attività realizzate fino alla fine di febbraio in nove istituti scolastici superiori tra Rovigo, Adria, Badia e Trecenta.

IL PROGETTO

Una ventina gli appuntamenti curati dal Csv e dagli studenti della Consulta, con lo scopo di discutere di volontariato e partecipazione con ragazze e ragazzi delle scuole superiori, ma anche di conoscere da vicino un'associazione locale. Quattro incontri hanno presentato esperienze di volontariato del territorio, mentre due sono stati dedicati alle opportunità di volontariato all'estero per i giovani. Con un gruppo di studenti dell'istituto superiore Colombo di Adria, inoltre, è stata realizzata una raccolta alimentare per sostenere le persone in difficoltà economiche, attraverso le associazioni della città e la Consulta del volontariato. Tra le attività realizzate, anche un percorso in vista della Giornata della memoria, in collaborazione con le associazioni Il Fiume e Teradamar, che ha coinvolto una cinquantina di studenti dell'istituto tecnico per geometri Bernini in una visita al cimitero ebraico di Rovigo e una drammatizzazione delle vicende dell'ebrea rodigina Virginia Usigli. Un gruppo di studentesse dell'istituto Marco Polo di Rovigo, invece, ha partecipato ai laboratori e incontri di Ognuno è perfetto, la giornata dedicata ai progetti con le persone con disabilità. Tra le scuole coinvolte nel progetto Volontariato: scuola di cittadinanza, anche l'Itis Viola e l'istituto agrario Munerati a Rovigo, l'Itas Einaudi e il liceo Balzan a Badia, l'istituto Bellini a Trecenta: sono 15 i volontari che hanno partecipato ai laboratori e alle altre attività, rappresentando nove associazioni del territorio.

I percorsi saranno ripresi e rivalutati con il nuovo anno scolastico, adattando gli interventi alle nuove regole di sicurezza legate all'emergenza sanitaria.

R.Pau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA