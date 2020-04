Ai tempi del Coronavirus ci si muove di meno in auto, crolla il costo del petrolio - ad aprile si prospetta un -30% - e, di conseguenza, dei trasporti. «Ci si muove solo per necessità e invito a rispettare rigorosamente quanto emanato dal Governo», esordisce Mattia Benati (nella foto) di Infortunistica Security, agenzia con 6 sedi e professionisti iscritti da oltre 40 anni all'associazione di esperti in infortunistica stradale. Gli uffici sono a Rovigo, Lendinara, Badia, Castelmassa e Santa Maria Maddalena oltre all'avamposto padovano di Casale di Scodosia. Benati è fra i professionisti del risarcimento certificato: «Il nostro è sempre stato un settore in crescita». L'unica notizia positiva da questa emergenza mondiale è il crollo dei sinistri dell'85% «dovuto - spiega Benati - al calo del traffico dell'80% come confermato dall'Ania, Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici. In Polesine gli incidenti sono quasi nulli. Le Compagnie assicurative hanno limitato la loro operatività chiudendo gli ispettorati dei sinistri e sospendendo le visite medico-legali. Per professionisti del settore è improponibile trattare gli incidenti perché gli ispettorati sono chiusi e non si riesce a trattare i danni. Le visite medico-legali sono sospese con tutte le conseguenze del caso per le persone che hanno subito lesioni». «Ciò che emerge - continua Benati - è che le persone infortunate non possono curarsi e, oltre alle ripercussioni psicofisiche ci sono anche conseguenze economiche. Le persone infatti sono danneggiate e con un potenziale di credito bloccato e posticipato. Di quanto non si sa, fino a quando non si sbloccherà la situazione». E così le assicurazioni possono avere più disponibilità economica in quanto «hanno importanti risorse da usare in altre forme, come sconti sulle polizze Rc auto». In questo periodo comunque il lavoro in agenzia non manca: «Stiamo risolvendo posizioni di sinistri giacenti: inoltre ci siamo attrezzati con smart working e attività di formazione per rimanere sempre aggiornati sul nostro mondo», conclude Benati.

Riccardo Pavanello

© RIPRODUZIONE RISERVATA