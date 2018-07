CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCIDENTEROVIGO Non è in pericolo di vita il ragazzo di 19 anni che venerdì sera è finito con l'auto contro uno dei platani lungo via Ippolito Nievo, a Buso.In serata, poco prima dell'ora di cena, mentre guidava ha perso il controllo dell'auto all'altezza del nuovo agriturismo Corte Benetti ed è finito contro uno degli alberi che ombreggiano la strada, ma che la rendono anche estremamente pericolosa in caso di fuoriuscita stradale. L'auto del ragazzo, infatti, si è letteralmente accartocciata nell'impatto contro uno dei platani e il...