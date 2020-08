INCIDENTE

ROVIGO La Polizia Locale rintraccia il distratto autista di un autocarro che ha danneggiato un'auto in sosta. Il fatto è avvenuto lunedì mattina, quando una pattuglia dei vigili è stata chiamata dal proprietario dell'autovettura in Corso del Popolo per denunciare lo stato in cui si trovava il mezzo. I danni, infatti, sono stati davvero molti: la parte posteriore è stata totalmente danneggiata. L'incidente è avvenuto qualche ora prima a causa di un autocarro con il portellone posteriore aperto e durante una manovra ha urtato l'auto in sosta. L'autista dell'autocarro non si è fermato ed è fuggito dal luogo dell'incidente. I passanti si sono evidentemente accorti dell'accaduto ma non sono riusciti a prendere giù la targa. È stato a questo punto che la Polizia Locale ha messo in moto i suoi strumenti d'indagine e ha iniziato le ricerche per individuare tale veicolo.

LE INDAGINI

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, alla centrale radio e all'ufficio infortunistica, insieme al personale in servizio esterno, sono riusciti a risalire all'autore dell'incidente attraverso dettagli dell'autocarro ripresi dalle telecamere. Si trattava di un conducente straniero residente nella provincia di Milano alla guida di un autocarro intestato a una società sempre della stessa zona. Grazie al personale della Polizia locale il danneggiato potrà essere risarcito del grave danno subito. Nel caso si assista a situazioni di questo genere la Polizia Locale consiglia sempre di contattare telefonicamente il comando di via Oroboni al numero di telefono 0425-204611.

A.Luc.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA