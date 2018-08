CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INCHIESTA PER TRUFFAROVIGO Dopo le indagini sulla nota vicenda legata ai maltrattamenti dei pazienti psichiatrici, gli Istituti Polesani di Ficarolo sono stati passati al setaccio, dando vita a due ulteriori inchieste. Una per abuso d'ufficio ed esercizio abusivo della professione, per presunte carenze nelle autorizzazioni e nell'accreditamento. Tuttavia, per tutti e otto gli indagati il giudice per le udienze preliminari Alessandra Martinelli ha deciso nel settembre 2016 il non luogo a procedere, non valutando che ci fossero gli elementi per...